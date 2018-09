The examples populate this alert with dummy content

TERCERA DIVISIÓN Dos proyectos muy diferentes Rayo Ibense y Atzeneta inician la liga como visitantes jueves, 23 de agosto de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (23/08/2018) Este fin de semana comienza la temporada para el Rayo Ibense y Atzeneta, el equipo valenciano debuta en la categoría, por primera vez en su historia jugará en esta categoría nacional, y lo hará con la intención de estar , dentro de sus posibilidades, en la zona alta de la tabla. Roberto Granero ha armado un equipo de garantías con mucha experiencia y donde el presupuesto es muy elevado. Por su parte el proyecto del Rayo Ibense es más humilde, los de Ibi tienen el presupuesto más bajo del grupo y lucharán por mantener la categoría. En entrenador de Alcoy, Juanjo Martínez, ha confeccionado una plantilla donde la base es de jugadores de Ibi y su bajo coste y compromiso, hacen que sean competitivos y año tras año mantengan la categoría desde su ascenso. El Atzeneta jugará el sábado a las 18.30 horas en el campo del Acero. Partido histórico para el equipo naranja. El Rayo Ibense, también jugará como visitante , en este caso ante uno de los equipos llamado a estar en la zona alta como lo es el Eldense, el partido será el domingo a las 20.30 horas en el Pepico Amat de Elda.