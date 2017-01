The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Dos salidas y ningún fichaje El Club Deportivo Alcoyano llegó a un acuerdo con Francisco Perujo y Salomé para rescindir ambos contratos en el último día del mercado de fichajes de invierno - Finalmente no ha habido ninguna incorporación y 19 jugadores formarán el primer equipo hasta final de temporada miércoles, 01 de febrero de 2017 El Club Deportivo Alcoyano hará frente a lo que queda de temporada con 19 jugadores en la plantilla del primer equipo contando con los canteranos Ángel y Joan Francés. En el último día del mercado de invierno se conoció la salida de Perujo y de Salomé después de que el club y ambos futbolistas llegasen a un acuerdo para rescindir sus contratos. En el caso de Perujo, se ha incorporado al filial franjiverde, al Elche Ilicitano, de tercera división. Ambos jugadores no han disputado de apenas minutos durante la primera vuelta de la temporada. A pesar de que el Alcoyano estaba en busca de la llegada de algún cedido, finalmente el club blanquiazul ha cerrado el mercado con tres salidas, la de Jorge Devesa, Fran Perujo y Salomé y la incorporación de Pau Bosch, jugador catalán conocido por el míster, Toni Seligrat y también por Mario Fuentes y Carlos Barreda, con los tres coincidió en el Lleida, equipo del que formó parte durante muchos años. La plantilla del primer equipo está formado actualmente por Marc Martínez y Miguel Bañuz como porteros; Carlos Barreda, Mario Fuentes, Tomás Ruso, Antonio Navarro y Pau Bosch como defensas, aunque algunos de ellos pueden jugar en varias posiciones; Álvaro García, José Ggarcía, Fran Miranda, Jony Ñíguez, López Silva, Jorge Hernández, Ángel López, Joan Francés, Manuel Gato y Mario Arques, como medios y extremos; y David Torres y Mariano Sanz como delanteros puros. Estos son los nombres que tratarán de mantener la dinámica positiva del Alcoyano hasta el momento y lucharán por estar entre los cuatro primeros puestos a final de temporada, al igual que lo están actualmente y desde hace ya muchas jornadas ocupando el segundo puesto en la tabla clasificatoria. El equipo de Toni Seligrat está a dos puntos del líder, del Barça B, con el que tienen el gol average a favor. El próximo rival del Alcoyano es el Sabadell, que ocupa el puesto 12 de la tabla y que está dirigido desde la pasada semana por Guillermo Fernández, ayudante de Óscar Cano en el banquillo blanquiazul hace dos años.