COLOR ROAD Dos toneladas de color teñirán una divertida carrera El 12 de octubre Alcoy vivirá una jornada esperada por miles de personas, la Color Road. Ser Deportivos se traslada a la peluquería Y yo con estos pelos, uno de sus principales colaboradores para hablar de esta carrera para toda la familia martes, 01 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (01/10/2019) Ya está todo listo para la tercera edición dela carrera más divertida del año, el 12 de octubre se celebrará la Color Road Alcoy. En la edición anterior participaron más de 2500 personas y fue un éxito el cambio al festivo 12 de octubre. Ser Deportivos, se traslada a la peluquería Y yo con estos pelos, en la avenida Hispanidad 61, para hablar de este evento deportivo, lúdico y para toda la familia. La edil de Juventud, María Baca, el concejal de Deportes Miguel Juan Reig y el asesor de Deportes Javi López. Nos cuentan todos los detalles de la carrera no competitiva, inscripciones y todo lo que los asistentes tienen que saber.