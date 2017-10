The examples populate this alert with dummy content

ACCIDENTE Dos vecinos de Beniarrés fallecen al despeñarse su todoterreno por un barranco Ambos pasajeros, de edad avanzada, permanecían atrapados desde ayer dentro del vehículo, que se desplomó siete metros por un barranco a la altura del puerto de Salem viernes, 13 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Dos hombres han perdido la vida al despeñarse el vehículo que conducían por un barranco, en una de las pistas forestales de la CV-705, carretera que comunica Beniarrés con Castelló de Rugat, a la altura del puerto de Salem. Ambos fallecidos, vecinos de Beniarrés y mayores de setenta años, llevaban atrapados en el interior del todoterreno desde ayer, cuando se produjo el accidente, que provocó que el vehículo se saliera de una curva y cayera siete metros por un barranco, quedando en posición invertida. Estas son las primeras informaciones de los bomberos, que han acudido al rescate este mediodía, a las 13.45 horas, después de ser alertados por una pareja que pasaba por el lugar que, a su vez, ha sido avisada por unos ciclistas, quienes han dado la primera señal de alarma. Las mismas fuentes consultadas aseguran que han encontrado sobre el techo del todoterreno volcado el cuerpo sin vida de uno de los hombres, y que el segundo, todavía con vida, permanecía con las piernas atrapadas en la parte posterior del vehículo. No obstante, este segundo pasajero, que ha podido facilitar la información sobre el accidente, ha fallecido instantes después mientras era trasladado a la ambulancia tras sufrir un paro cardíaco.