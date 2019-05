The examples populate this alert with dummy content

CASTALLA Doscientos expositores estarán en la Feria de San Isidro El certamen se celebrará del 17 al 19 de mayo y presenta una amplia oferta de productos, actividades culturales y de ocio. lunes, 13 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/05/2019) Doscientos expositores participarán en la Feria de San Isidro de Castalla que se celebrará del 17 al 19 de mayo. Los vendedores se situarán en la zona entre la avenida de Onil, la calle Mayor, Jaume I y los alrededores de la Plaza Mayor. Son 88.000 metros cuadrados divididos por áreas temáticas, como expone el alcalde de Castalla, Antonio Bernabéu. La feria "cuenta con importante despliegue de áreas infantiles, juveniles, el mercado medieval o zonas de música", indica. Es la 27 edición de este certamen que, además, busca mejorar. De ahí que, como indica el primer edil, la organización comienza a planificar cómo coordinar y ampliar este evento que nació ligado a la agricultura y ya acoge propuestas tecnológicas. "Tiene que haber un esfuerzo de mejora constante. En este sentido, hemos comenzado los contactos con otras ferias, como la de Cocentaina, y la colaboración con estos organizadores puede hacer que en un futuro la Feria de San Isidro esté mejor organizada", asevera Bernabéu. La feria estará activa desde este viernes por la tarde y el sábado, a las 12 horas, será la inauguración oficial.