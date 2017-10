The examples populate this alert with dummy content

HOSTELERÍA Drástico descenso de sanciones a terrazas La campaña de verano se salda con dos multas leves frente a las 16 de 2016 y las 35 de 2015 martes, 10 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La campaña de terrazas de verano se ha saldado con un drástico descenso de sanciones. El Gobierno municipal, del PSOE, destaca el cumplimiento de la ordenanza reguladora por parte del sector hostelero. El Ayuntamiento de Alcoy ha impuesto dos sanciones por no ajustarse a la normativa, una cifra que contrasta con las 16 del año pasado y las 35 del verano de 2015. Los dos establecimientos sancionados con 400 euros están ubicados en la avenida de la Hispanidad y en la zona Centro. El concejal de Territorio, Manuel Gomicia, apunta que las cifras demuestran el alto grado de cumplimiento de la ordenanza por parte de las en torno a 110 terrazas legalizadas en Alcoy. Las sanciones, ambas por falta leve, responden a las 5 denuncias y 11 inspecciones registradas durante los meses de julio y agosto. Tres de las denuncias respondían a la instalación de veladores, motivo por el que la Policía Local realizó 9 inspecciones. Las otras dos denuncias se produjeron por incumplimiento del horario de cierre, lo que provocó otras dos inspecciones.