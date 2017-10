The examples populate this alert with dummy content

MIG ANY Duelo de bandos en el campeonato de cotos Cuatro filaes moras y cuatro cristianas se enfrentarán en los cuartos de final tras superar las dos primeras eliminatorias jueves, 05 de octubre de 2017 Los cuartos de final del campeonato de cotos del Mig Any, organizado por la Asociación de San Jorge, depararán un completo duelo entre moros y cristianos. Cuatro filaes cristianas se enfrentarán a cuatro moras el próximo miércoles en la filà Asturianos (20.15 horas). Tras las dos primeras partidas, disputadas en los Salesianos el lunes y en la filà Berberiscos el miércoles, solo ocho parejas quedan en la competición. La filà Cides, tras ganar a la Junta Directiva del Casal y a los Aragonesos, se enfrentará a la filà Llana, que se impuso en las dos rondas previas a los Guzmanes y los Labradores. En el mismo lado del cuadro, los Judíos se han metido en los cuartos de final tras vencer a las Tomasinas en primera ronda y a los Domingo Miques en la segunda. Ahora se enfrentarán a los Muntanyesos, que se deshicieron de los Realistes y de los Navarros. La filà Asturianos jugará en casa el miércoles tras vencer en las rondas previas a la Societat Musical Noval y a los Mozárabes. Disputará los cuartos de final frente a los Abencerrajes, que se impusieron previamente a los Cruzados y a los Berberiscos. La última partida del miércoles enfrentará a la filà Chano y a los Alcodianos. La primera venció a Benimerines y Verdes, mientras que la segunda se impuso a la Corporación Musical Primitiva y a los Andaluces. Premio de fotografía El Mig Any fester sigue esta tarde con la entrega del premio fotográfico y la inauguración de las obras más destacadas del certamen cuyo premio de honor ganó Juan Carlos Ripoll. La cita es a las 20.15 horas en el Casal de Sant Jordi. La exposición se podrá visitar durante este mes en la sala Fernando Cabrera del Museu Alcoià de la Festa.