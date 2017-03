The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Duelo de blanquiazules El Club Deportivo Alcoyano recibe el domingo al Espanyol B en El Collao, equipo que está en promoción de descenso – El encuentro lo podrán seguir en directo desde las 18h en el 1485OM o en esta misma página web viernes, 31 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (31/03/2017) El Club Deportivo Alcoyano vuelve al fortín de la moral. El Collao vivirá un duelo de blanquiazules entre el equipo de Toni Seligrat y el de Gallego, el Espanyol B. Filial perico que está en promoción de descenso a dos puntos de la salvación. Así que intereses muy diferentes los que se enfrentarán el domingo a las 18.15h y que podrán seguir en directo desde las 18h en el 1485OM o en esta misma página web. El Alcoyano tratará de mantenerse imbatido en su campo, y por el contrario, el Espanyol B buscará, por la necesidad requerida para lograr la permanencia, puntuar en El Collao, que se ha convertido en una de las principales bazas del equipo de Toni Seligrat, que ahora mismo está a cinco puntos del líder, el Barça B, que esta jornada recibe en el Mini Estadi al colista, el Eldense. El técnico del Espanyol B, Gallego, considera que el conjunto de Seligrat es el equipo con el mejor juego de estrategia de la categoría, tal y como aparece en la página web del equipo que dirige en la previa del partido. Por parte del Alcoyano, Seligrat tiene cuatro bajas en sus filas, la de Antonio Navarro por sanción y la de los lesionados Mario Arques, Mariano Sanz y Mario Fuentes. Toni Seligrat, entrenador del Alcoyano, y el defensa blanquiazul Carlos Barreda, han comparecido ante los medios, y ambos han coincidido en que a pesar de la posición que ocupa en la tabla el Espanyol B, se lo pondrá difícil a los jugadores del Alcoyano ya que tienen “jugadores de gran nivel, Algunos han jugado en Primera División y también en Segunda”. Por su parte, a Barreda, le sorprende la situación en la tabla del filial perico. “En el partido de ida jugaron una muy buena primera parte, nosotros defendimos bien pero lo pasamos un poco mal”, ha explicado el defensa, quien ha asegurado que van a “seguir luchando por el campeonato de liga”.