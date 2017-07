The examples populate this alert with dummy content

CERTAMEN MUSICAL Duelo comarcal de bandas en el Premi Sant Jordi de música festera La Unió Musical de Muro, el Ateneu y la Unió Musical, ambas de Cocentaina, se disputarán el concurso de interpretación de música de Moros y Cristianos organizado por la Asociación de San Jorge sábado, 08 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (06/07/2017) La Unió Musical de Muro y las dos bandas de Cocentaina, el Ateneu Musical i la Unió Musical, son las tres entidades que participarán en el primer Premi Sant Jordi de interpretación de música festera, que se celebrará el 23 de septiembre en el teatro Calderón. El sorteo que ha determinado las bandas participantes de entre las siete inscritas se ha celebrado este sábado, 8 de julio, en el Casal de Sant Jordi y lo han supervisado delegados de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, colaboradora en el proyecto. A las tres bandas seleccionadas se une la Unió Musical de Beniarrés, que figura como reserva en caso de renuncia o incumplimiento de las bases por parte de las anteriores. La suerte ha decidido que el certamen se convierta en un duelo musical entre Cocentaina y Muro. "El nivel va a ser muy alto", ha explicado el asesor musical de la Asociación de San Jorge, Juan Luis Guitart. Las tres bandas interpretarán como obra obligada Ibn Ja faixa, de Enrique Castro Gamarra, así como un pasodoble de Gonzalo Barrachina. La tercera pieza, una marcha cristiana, será de libre elección. "Valoramos que siete bandas hayan optado a este primer premio, que queremos consolidar como uno de los referentes de la música festera", ha manifestado el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, quien ha animado a las entidades no seleccionadas a que vuelvan a inscribirse el próximo año. El certamen nace en 2017 para conmemorar el bicentenario de la participación de las bandas en la Fiesta de Alcoy, desde donde se expandió a los festejos de otras localidades. El Premi Sant Jordi de interpretación se celebrará el 23 de septiembre. Comenzará con un pasacalle de las bandas desde la plaza de Ramón y Cajal hasta el teatro Calderón. "Será una gran jornada", ham augurado tanto Olcina como Guitart. La Societat Musical Nova d'Alcoi, con motivo de su 175 aniversario, se encargará de completar el recital durante la deliberación del jurado, formado por Eduardo Terol, Rafael Mullor y Daniel Ferrero.