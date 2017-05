The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA Duelo complicado El Unión Alcoyana FS recibe al C.F.S. Horadada el sábado 6 de mayo a las 16h en el Polideportivo Francisco Laporta – Los de Javi Silvestre afrontan la penúltima jornada de liga ocupando el puesto 11 en la tabla viernes, 05 de mayo de 2017 El Unión Alcoyana FS afronta el último partido de la temporada en casa. La 29ª jornada cerrara el telón de la campaña y lo hará ante Horadada, unos de los que se presentaba a final de temporada como máximo aspirante al campeonato, pero que ocupa el cuarto puesto en la tabla con 48 puntos. El partido se disputará el sábado 6 de mayo a las 16 horas en el Pabellón A del Francisco Laporta. Ahora, después del alirón del Nueva Elda, los jugadores del Horadada aspiran al tercer puesto que ahora mismo ocupa el Ibi. Los de Javi Silvestre, por su parte quieren acabar la liga en casa con buen sabor de boca y poder así escalar algún puesto en las dos jornadas que quedan. En el partido de la primera vuelta, los de Javi Silvestre acumulaban una buena racha ya que lograron cinco victorias consecutivas y a punto estuvieron de conseguir la victoria ante el Horadada, ya que en los últimos minutos lograron recortar distancias poniendo el marcador en 3-2 abajo y disponiendo de claras ocasiones para lograr el empate pero al final el partido se rompió y el conjunto de Alcoy acabó perdiendo 6-2. Respecto a la convocatoria de Javi Silvestre, se espera repetir equipo respecto al que ganó la semana pasada al Calpe por 4-2. Jaco y Gabri en la portería y en la pista Nando, Gomis, Iñaki, Pablito, Mauro Pastor, Mauro Verdú, Víctor e Iván. Es duda Gabri Sellés.