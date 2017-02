The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA Duet per a un disc de llegenda Fabio Miano i Carlos Gonzálbez avancen la pròxima actuació del cicle del Jazz Club El Mussol jueves, 23 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (22/02/2017) Fabio Miano i Carlos Gonzálbez arriben aquest dijous a la cafeteria Casablanca (20.30 hores) per tal de mostrar una compenetració màxima, aconseguida al llarg de tres dècades de compartir música. Part del seu repertori és ja llegenda, com destaquen els responsables de El Mussol, que en aquest programa ressalten el quartet de Pere Peiró i avancen la propera actuació de Mauri Sanchis.