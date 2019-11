The examples populate this alert with dummy content

TRANSPORTE Ecología y movilidad urbana sostenible en la jornada Mou-te en verd Tendrá lugar este lunes 18 en la Cámara de Comercio – Radio Alcoy ha hablado con uno de los ponentes, Xavi Querol, investigador del CSIC – Vectalia ha organizado esta jornada viernes, 15 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (15/11/2019) La jornada Mou-te en verd tendrá lugar el 18 de noviembre a partir de las 9,30 horas en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio. Organizada por Vectalia tendrá la ecología y la movilidad urbana como temas centrales. En la inauguración estará el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, y el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar. Tres serán las ponencias que se sucederán a lo largo de la mañana desde las 10 a las 12 horas, para acabar con una mesa redonda moderada por el concejal de Movilidad, Jordi Martínez, y en la que participarán Xavi Pérez, de Xpi Enginyeria, Lalo Blanes gerente de UP2Cilty y Raúl Cantero, director de transporte urbano de Vectalia, quienes hablarán sobre una la búsqueda de una movilidad más verde todavía. Entre los ponentes estarán Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante que hablará sobre las evidencias del cambio climático, Manel Ferri, técnico de movilidad de la Diputación de Barcelona y Xavier Querol, investigador del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del agua de Barcelona, además de Doctor en Ciencias Geológicas. Radio Alcoy ha hablado con este investigador, vía telefónica, quien ha explicado de qué tratará su ponencia titulada ‘Calidad del aire y movilidad urbana’.