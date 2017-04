The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA Economía anuncia la apertura del instituto de la cosmética en Alcoy En su visita a la cosmética Nirvel, el conseller Rafael Climent ha anunciado además a partir de 2018 una consignación de ayudas específica para el sector jueves, 20 de abril de 2017 El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha anunciado, en su visita a la firma cosmética Nirvel, la previsión de que el eventual instituto de la cosmética ocupe un ala de la nueva sede que AITEX proyecta construir en Batoy. La directora general de IVACE, la alcoyana Julia Company, ha explica que esta sección específica "para la investigación e innovación de la cosmética" podría comenzar a funcionar a finales de año. "Ese es el propósito". Para su puesta en marcha del instituto de la cosmética se creará una asociación en la que estará representado el sector privado. Jorge Vaquer, gerente de Nirvel, ha explicado que ya se han producido las primeras reuniones "para evaluar lo que necesitas, aparatos, financiación." En su visita a Nirvel, el conseller ha anunciado a partir de 2018 una consignación de ayudas específica para el sector de la cosmética y la salud.