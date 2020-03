The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS Economía crea una plataforma de colaboración empresarial ante la crisis sanitaria La consellería, que encabeza Rafael Climent, destaca que el tejido para la elaboración de las mascarillas homologadas, que han comenzado a producir seis textiles valencianas, se ha fabricado en la comarca sábado, 28 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Ante el aluvión de empresas, que se han prestado a la elaboración de productos sanitarios de protección, la Conselleria de Economía Sostenible y Sectores Productivos ha anunciado que lidera un "proyecto a gran estala en las empresas valencianas" con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, el IVACE, que dirige la alcoyana Julia Company, y la Red de Institutos Tecnológicos, el REDIT. Se trata de la plataforma Col.lab&Connect para facilitar la colaboración empresarial ante la crisis sanitaria del COVID19, que ha diseñado y programado el Instituto de Tecnología Informática (ITI) en 48 horas. Esta línea de trabajo se enmarca dentro de las iniciativas para ayudar en aspectos como la homologación de productos y materiales, la optimización de rutas para la distribución de medicamentos a enfermos crónicos ó la localización de proveedores de productos y materiales sanitarios como mascarillas, viseras, respiradores, geles hidroalcohólicos y en la optimización de rutas para la distribución de medicamentos a enfermos crónicos o la localización de proveedores. Rafael Climent conseller de Economía Sostenible, explica que “su diseño, programación y puesta en marcha ha sido un trabajo a contra reloj, de tan sólo 48 horas, donde la experiencia del Instituto Tecnológico de la Informática ha sido determinante y es fundamental poner a disposición del tejido empresarial una plataforma que contribuya a coordinar y canalizar la oferta de soluciones en un momento como este de emergencia sanitaria"

La plataforma Col.lab&Connect incluye un formulario donde las empresas podrán hacer llegar al Ivace su oferta de soluciones y capacidades sobre unos determinados productos, así como las demandas específicas de materiales o recursos que pueda tener para sumarse también a este espacio de colaboración. Durante estas semanas, se han sumado un gran número de empresas que voluntariamente han ofrecido sus instalaciones para mitigar la carestía de material sanitario existente. En este sentido, el conseller Climent ha querido reconocer el “trabajo desinteresado de empresas y entidades para colaborar ante esta pandemia que sin duda está sacando la esencia de este territorio; una Comunitat solidaria, responsable e innovadora”. Mascarillas La firma contestana Textisol ha elaborado junto a la de Ontinyent, NV Evolutia, el tejido para la producción de los seis millones de mascarillas homologadas que han comenzado a producir cinco firmas textiles valencianas de la mano de AITEX, ATEVAL y el IVACE, para abastecer con todas las garantías sanitarias a los hospitales, ante la emergencia por el coronavirus. El instituto tecnológico del Textil, Aitex, es el laboratorio que puede certificar la homologación de los tejidos y materiales para que las empresas, que se han ofrecido a fabricar mascarillas para paliar el desabastecimiento, puedan ofrecerlas a los hospitales con plenas garantías. Según explica la Consellería de Economía Sostenible, los ensayos realizados por AITEX en el material de las mascarillas se han centrado en tres parámetros: determinación in vitro de la eficacia de la filtración bacteriana (BFE), la respirabilidad (presión diferencial) y la presión de la resistencia a las salpicaduras.

Tal y como ya informó Radio Alcoy la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana, ATEVAL, está colaborando en la confección de mascarillas proporcionando y facilitando empresas que cumplan determinadas condiciones higiénicas ya que es necesario que las firmas textiles cuenten con sala blanca para la fabricar. La consellería de Economía reitera que no cualquier empresa puede confeccionar material sanitario ya que para poder hacerlo necesitan una Licencia Previa de Funcionamiento otorgada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), de acuerdo al Real Decreto1591/2009, de 16 de octubre.

La patronal ha informado a un primer momento se ha iniciado este proceso de confección con cinco empresas, las textiles de Ontinyent Cotoblau, Euromoda de Bocairent las valencianas Rapife y Funcotex y Marie Claire de Castellón, a las que progresivamente se irán incorporando más firmas. La firma Textisol de Cocentaina y la de Ontinyent, NV Evolutia, ya disponen de la licencia previa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la elaboración del tejido para las mascarillas homologadas. Esta licencia tiene carácter provisional, y por tanto, en caso de que una vez finalizada las empresas quieran continuar confeccionado material sanitario deberán contar con la licencia definitiva, según la consellería de Economía.