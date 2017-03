The examples populate this alert with dummy content

AYUDAS Economía destinará más de 9 millones de euros a revitalizar los polígonos de la comarca La conselleria lanza las primera convocatoria de ayudas para la mejora, modernización y dotación de servicios en polígonos y áreas industriales, cuyos costes respaldará el IVACE./ El plazo para solicitar las subvenciones arranca el 27 de marzo jueves, 16 de marzo de 2017 El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, y la directora del IVACE, Júlia Company, han presentado este miércoles en Albaida la primera convocatoria de ayudas para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en los polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos en el marco de su Plan de Reindustrialización previsto para el período 2017-2019. Un total de 16,5 millones de euros, dirigidas a revitalizar 122 polígonos, de los que 9 millones 950 mil irán a parar a las comarcas de El Comtat, L'Alcoià y La Vall d'Albaida, y cuyo coste asumirá el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, el IVACE. Las ayudas, que también van destinadas a mejorar el área industrial de las comarcas de Els Ports, Alt i Baix Maestrat, La Safor y Vega Baja, cuentan con el respaldo, del 100% de los costes, del IVACE. El plazo para presentar las solicitudes a estas subvenciones, cuya convocatoria se prevé difundir también en Castellón, Gandía y Baix Segura, además de en Albaida, arranca el 27 de marzo y finaliza el 19 de abril. El conseller Climent destaca el hecho de que "son los ayuntamientos los que presentarán sus propuestas de mejora al IVACE". Unas ayudas que miran al exterior, como ha señalado: "Somos conscientes de la calidad del suelo industrial para la atracción de inversores". A través de esta convocatoria el IVACE respalda la implantación de fibra óptica y otras telecomunicaciones, la mejora del transporte público (carril bici, pasarelas peatones etc..), la ampliación o creación de depuradoras, las mejoras de alumbrado público, generación de energía renovable y zonas verdes, la implantación de ecoparques así como la mejora de suministros de agua y gas.