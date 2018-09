The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA INDUSTRIAL Economía duplica las ayudas a la renovación de maquinaria textil El sector, con 3,2 millones, es junto al metal mecánico el que copa mayores fondos del plan de apoyo del Consell a la industria jueves, 13 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/09/2018) El textil ha obtenido este 2018 3,2 millones de euros de la Generalitat Valenciana para renovar maquinaria. El sector es el segundo que más fondos autonómicos recibe dentro del plan estratégico de la industria valenciana. 34 empresas del sector se han beneficiado de la línea de ayudas de la Conselleria de Economía Sostenible a mejorar la competitividad y sostenibilidad de las empresas industriales. De los 18 millones reservados, 3,2 han ido a parar al textil, el doble que el pasado año. El sector es, junto al metal mecánico, el que más ayudas obtiene en la Comunidad Valenciana y con diferencia el primero de la provincia, por encima del calzado. La conselleria ha recibido este año peticiones de ayuda del sector por valor de 16 millones de euros. El conseller, Rafael Climent, valora la demanda de las empresas y avanza su objetivo de duplicar las ayudas a la industria en el ejercicio de 2019. “Queremos que el plan tenga 35 millones para el año que viene”, adelanta a RADIO ALCOY. El presidente de la patronal, Càndid Penalba, subraya que este apoyo es básico para renovar el parque de maquinaria y mejorar la competitividad del sector valenciano. “Con nuevas máquinas, contaminamos menos y somos más productivos”, manifiesta. Las ayudas concedidas este año a empresas del textil oscilan entre los 22.000 y los 200.000 euros.