The examples populate this alert with dummy content

FERIA TEXTIL Economía refuerza las ayudas a la promoción industrial Las directoras generales de Ivace e Internacionalización exponen los planes de apoyo a la industria que trabaja la conselleria viernes, 08 de septiembre de 2017 La Conselleria de Economía Sostenible prepara un aumento de las partidas presupuestarias destinadas a la promoción de la industria. La directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, Julia Company, ha explicado que el plan de mejora de áreas industriales dispondrá de 25 millones de euros, frente a los 19 de este año. El textil, según ha detallado Company, tendrá ayudas directas por valor de 2 millones. Este año, la cantidad de esa línea de ayudas al sector ha sido de 1,4 millones. La directora general de Internacionalización, María Dolores Parra, ha avanzado que las líneas para apoyar las ventas al exterior también experimentarán un incremento en el próximo ejercicio.