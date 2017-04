The examples populate this alert with dummy content

AYUDAS Economía reserva tres millones de euros al textil y juguete La Conselleria de Economía Sostenible repartirá 10 millones de euros entre las pymes industriales de siete sectores sábado, 08 de abril de 2017 La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo lanza unas ayudas destinadas exclusivamente a pymes industriales. Las subvenciones serán de 2 millones 967 mil euros en los sectores del textil y el juguete. Casi tres millones de euros de un monto que asciende a 10 millones 385 mil euros y que también va a beneficiar al sector del calzado, cerámico, metal-mecánico, sector del mármol y del mueble e iluminación. Siete planes de ayuda, destinados a impulsar actuaciones de industrialización y mejora de la competitividad y sostenibilidad económica, social y medioambiental, de los que Economía asumirá el 35% de los gastos de las empresas beneficiadas. La inversión subvencionada deberá mantenerse en la Comunitat Valenciana al menos durante 3 años y podrá destinarse a acciones como la creación de establecimientos industriales, mejoras en las líneas de producción, adquisición de maquinaria y gastos de auditoría, entre otros. Las ayudas para 2017 van dirigidas a aquellas pymes con menos de 250 empleados y un volumen de negocio anual no superior a 50 millones de euros. El plazo de presentación de solicitudes termina el próximo 7 de mayo. Global internacionalización El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, acompañado de la directora general de Internacionalización, María Dolores Parra, han presentado este viernes en la Cámara de Comercio de Alcoy el Programa Global de Internacionalización, que lidera el IVACE con la colaboración de las cámaras de Comercio y el ICEX España Exportación e Inversiones.



"Global Internacionalización -ha señalado Rafa Climent- es un programa potente, que marca las pautas de la internacionalización y que por primera vez, y de manera transparente, pone a disposición de las empresas un canal único que engloba todos los servicios y herramientas de apoyo a la internacionalización con los que cuentan tanto el IVACE como el ICEX y las cámaras de Comercio".



Dentro del Programa Global Internacionalización el IVACE ha preparado más de un centenar de acciones formativas e informativas por todo el territorio de la Comunitat con la estrecha colaboración de los ayuntamientos "que son quienes realmente conocen el pulso de sus municipios", ha indicado Climent.



El titular de Economía ha insistido en que la internacionalización debe ser parte clave de las estrategia de cualquier empresa. "Las empresas internacionalizadas- ha añadido- resisten mejor a los ciclos económicos adversos, son más competitivas y al estar más diversificadas suelen crecer hasta en épocas de recesión económica".