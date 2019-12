The examples populate this alert with dummy content

OFERTA COMERCIAL Economy Cash amplía la oferta comercial de la Alameda Camilo Sesto La cadena de alimentación ha abierto un nuevo supermercado junto al puente de la Petxina - Se han creado 35 empleos con la posibilidad de llegar a los 40 - El alcalde ha acompañado al presidente del Grupo Nudisco, Miguel Ángel Alcaraz en la inauguración oficial martes, 03 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/12/2019) La cadena de alimentación Economy Cash ha abierto junto al puente de la Petxina, en la Avenida Alameda Camilo Sesto, 88, un supermercado en el que se han creado 35 empleos, pudiendo llegar a los 40. Miguel Ángel Alcaraz, presidente del Grupo Nudisco, ha destacado su vinculación personal con Alcoy por lo que aún es mayor su felicidad por inaugurar un nuevo establecimiento en su ciudad, y que su grupo cuenta ya con 1.300 empleados. A la inauguración oficial ha asistido el alcalde de Alcoy, Antonio Francés. acompañado por la concejala de Comercio, Vanessa Moltó, quienes han destacado la valentía de Alcaraz en crear riqueza y puestos de trabajo. Esta tienda abrirá de lunes a sábado de 9 a 21,30 horas con 1.700 metros cuadrados de venta, contando con una clara apuesta por los productos frescos de mercado, al día, con la novedad de la pescadería, y por los precios económicos, haciendo gala de su lema: tenemos los mejores precios del mercado.