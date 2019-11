The examples populate this alert with dummy content

OFERTA COMERCIAL Economy Cash inaugura nueva tienda en la Alameda Camilo Sesto La inauguración tendrá lugar el martes 3 de diciembre - El nuevo supermercado cuenta con 1.700 metros cuadrados de sala de ventas viernes, 29 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (29/11/2019) Economy Cash inaugura este martes 3 de diciembre un nuevo supermercado en la Avenida Alameda Camilo Sesto, 88, junto al puente de la Petxina o de Benisaidó, en una emblemática y céntrica ubicación. El nuevo espacio comercial cuenta con 1.700 metros cuadrados y más de 75 plazas de aparcamiento para que se pueda realizar la compra de la forma más cómoda posible. Con esta nueva tienda se crean 30 nuevos puestos de trabajo y estará abierto al público de forma ininterrumpida de lunes a sábado de 9 a 21,30 horas. A los mejores precios de mercado, destacan las secciones del pescado y marisco más fresoc, alimentación, panadería y bollería recién horneada, bazar, fruta y verdura de primera calidad, droguería y perfumería, carnicería y charcutería tradicional y al corte... en una escenografía que emula una plaza de mercado.