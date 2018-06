The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS Edificant despega en Alcoy con un plan de 5 millones para renovar 5 colegios El Ayuntamiento calcula que la inversión total rebasará los 8 millones – Educación rechaza el proyecto de ampliación del instituto Pare Vitòria martes, 19 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El plan Edificant despega en Alcoy. El Ayuntamiento ha presentado la memoria valorada de los cinco primeros proyectos de renovación de centros educativos. El importe global de estas cinco intervenciones es de 4.856.708 euros. En total, la ciudad espera recibir hasta 8 millones de euros a través de este plan por el que la Generalitat financia las obras que gestionan los ayuntamientos para mejorar colegios. La inversión más cuantiosa de las cinco presentadas por el Ayuntamiento es la reforma integral del instituto Andreu Sempere. Los técnicos la han valorado en 3.957.266 euros. El resto de proyectos son menores: 309.783 euros para cubrir la pista deportiva, la sustitución de la caldera y adecuar una nueva sala de profesores en El Romeral; 306.788 euros para sustituir ventanas, abrir un almacén deportivo y cerrar la azotea en Sant Vicent; 244.728 euros para cubrir la zona deportiva e instalar refrigeración en el colegio de Educación Especial Tomás Llácer y 38.142 euros para colocar marquesinas en el patio del Miguel Hernández. En caso de que la Conselleria de Educación dé su visto bueno a los cinco proyectos, el pleno municipal deberá aprobar la delegación de competencias por parte de la Generalitat. Según el Gobierno, las obras pueden comenzar durante 2019. De forma paralela, el Ayuntamiento trabaja en el resto de proyectos con los que aspira a beneficiarse del plan Edificant. De momento, la Generalitat ha rechazado el proyecto de ampliación de la cuarta planta del instituto Pare Vitòria. El Gobierno trata de conseguir financiación con un cambio en la intervención: planteará derribar el actual salón de actos para construir uno nuevo y un gimnasio, sobre los que ampliará la segunda planta, destinada a aulas. De los proyectos pendientes de presentación, el más cuantioso es el de la construcción de aulas taller en el solar situado frente a Cotes Baixes. Costará entre 2 y 3 millones de euros. Dentro del plan Edificant el Ayuntamiento va a incluir la instalación de una caldera de gas en el colegio Horta Major y mejorar el sistema de refrigeración del instituto Pare Vitòria. El concejal de Educación, Alberto Belda, calcula que la inversión del plan en la ciudad puede rebasar los ocho millones de euros. “Este plan pondrá al día prácticamente todas las instalaciones educativas públicas de la cuidad”, ha resumido el regidor, que apunta que los proyectos “han sido demandados desde los mismos centros con un proceso participativo sin precedentes”.