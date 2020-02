Educació rescindeix el contracte a l'adjudicatària del nou Bracal

La conselleria d'Educació ha iniciat els tràmits per a rescindir el contracte a l'adjudicatària de les obres del nou col.legi El Bracal de Muro i comença el procés per a tornar a licitar el projecte.



El director general d'Infraestructures Educatives, Víctor Garcia, ha informat este dimarts a la comunitat educativa de El Bracal de la decisió de la Conselleria d'Educació d'iniciar una nova licitació del projecte d'obres "davant l'incompliment per part de l'empresa adjudicatària". Garcia ha explicat a Radio Alcoy que en quatre mesos només s'ha executat el 2% de les obres, que representen 55.000 euros del pressupost. Raó per la qual s'ha optat per rescindir el contracte per incompliment.



Educació ha denegat a més la sol·licitud formulada per l'empresa el passat desembre de paralització de les obres per tal d'introduir un modificat que suposava, segons el director general d'Infraestructures un increment del cost, infraestructures menys segures i una dilatació en els temps d'execució.



La conselleria preveu reclamar a l'adjudicatària rescindida que assumisca les despeses de lloguer de les aules prefabricades des de desembre de 2020, data en què hauria d'haver finalitzat els treballs.