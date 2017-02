The examples populate this alert with dummy content

AVANCE Educación abre la puerta a que la Selectividad se mantenga en Alcoy La conselleria solo exige que las pruebas no interfieran en las clases del resto de niveles martes, 07 de febrero de 2017 La Conselleria de Educación ha rectificado y ha abierto la puerta a que las Pruebas de Acceso a la Universidad sigan desarrollándose en Alcoy, como es habitual desde hace tres décadas. La comisión gestora de las pruebas ha dejado en manos de las universidades la ubicación de los exámenes. La única condición es que no interfieran en las clases en el resto de niveles. Educación quiere garantizar que los institutos que puedan albergar las pruebas no suspendan las clases. La Universidad de Alicante, a la que están adscritos los centros de la comarca, ha dejado claro que la Selectividad debe mantenerse en Alcoy.