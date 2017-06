The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Educación adjudica la redacción del proyecto de obras del nuevo Bracal Francesc Valls, alcalde de Muro, celebra que finalmente se haya dado este paso y confía en el que nuevo colegio sea una realidad en septiembre de 2019 viernes, 02 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/06/2017) La Consellería de Educación publica este viernes la adjudicación de la redacción del proyecto de obras del nuevo colegio El Bracal a una UTE por 106.289 euros. La oferta, presentada a la baja respecto al presupuesto de licitación, es la de Unión Temporal de Empresas de Antonio López Sánchez, Alejandro Martínez Ferrer y Enrique Andrés Casany. Será la encargada de redactar el proyecto de obras, de las nuevas instalaciones, dirección de la obra, ejecución material y coordinación de seguridad y salud de las obras. Francesc Valls, alcalde de Muro, celebra que finalmente se haya dado este paso y confía en que el nuevo colegio sea una realizada en septiembre de 2019. "Si se cumplen los plazos, la redacción del proyecto de obras se desarrollará en 4-5 meses. El inicio de los trabajos podría darse entre diciembre y enero próximo" El presupuesto de licitación inicial era de 196.832 euros y la empresa adjudicataria presentó la oferta más económica, 106.289 euros cuestión que ha valorado la Consellería de Educación.