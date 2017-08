The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Educación amplía los barracones de El Bracal El colegio de Muro contará en septiembre con una nueva aula prefabricada destinada a sala polivalente - El inminente inicio del nuevo curso escolar 2017-2018 será el décimo para los alumnos en barracones lunes, 21 de agosto de 2017 Educación amplía los barracones de El Bracal de Muro que a partir de septiembre contará con una nueva aula prefabricada destinada a sala polivalente. A menos de un mes para que arranque el próximo curso escolar, el décimo para los alumnos de El Bracal en barracones, Francesc Valls, concejal y ex alcalde de Muro, detalla que "en septiembre se instalará un barracón que hará de sala polivalente. Es una petición que hicimos conjuntamente entre la dirección de El Bracal, el AMPA y el Ayuntamiento para poder dotar al colegio de una sala, que por su tamaño, es muy necesaria". La Consellería de Educación adjudicó el pasado mes de junio la redacción del proyecto de obras del nuevo colegio El Bracal. El arranque de los trabajos está previsto para mayo de 2018. El plazo de ejecución del proyecto es entre un año y un año y medio por lo que, cumpliendo esa previsión, el inicio del curso 2019-2020, tal y como mantiene la conselleria, sería ya en el nuevo colegio El Bracal.