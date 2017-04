The examples populate this alert with dummy content

CONCERTADA Educación anuncia el cierre de una unidad de Bachillerato en La Salle La clase de Primero de Bachillerato es una de las 31 unidades de concertada que la Conselleria de Educación plantea suprimir el próximo curso escolar jueves, 20 de abril de 2017 La Conselleria de Educación anuncia la supresión del 13,8% de las unidades concertadas de Primero de Bachillerato en la Comunidad Valenciana, una de ellas correspondiente al colegio La Salle de Alcoy, que se queda con una clase. Según ha podido saber Radio Alcoy, Educación asegura "que para revertir la masificación de aulas y garantizar los espacios de refuerzo y apoyo de diferentes áreas de conocimiento en institutos públicos, mantiene la concertación del 86'2% de las de las unidades de 1º de Bachillerato en la Comunitat Valenciana". Por provincias, los centros de Alicante se quedan con diez unidades menos, en Valencia 20 menos y en Castellón una. Actualmente son 437 unidades concertadas en 1º y 2º de Bachillerato. Para el curso que viene serán 406, 31 unidades menos. Cabe recordar que el alumnado que pase a 2º de Bachillerato en centros que el próximo curso no contarán con concierto educativo para 1º de Bachillerato tienen asegurada su continuidad en el centro en la unidad concertada que les permite finalizar esta etapa no obligatoria en las mismas condiciones en que empezaron a cursarla. Por lo que respecta a la Formación Profesional Básica y los Ciclos Formativos, de las 629 unidades del actual curso, para el próximo habrá 634 unidades, 5 más que ahora, debido, según la conselleria, a la apuesta de la administración educativa por la promoción de la FP Básica. Tabla de centros afectados por la supresión de unidades concertadas en 1º de Bachillerato para el curso 2017-2018 ALICANTE Localidad Centro Supresión (unidades)*

Concertadas (unidades) Alicante Calasancio -1 1 Alicante Inmaculada -2 2 Alicante Altozano -1 0 Alicante Salesianos -1 2 Alicante Maristas -1 3 Alcoy La Salle -1 1 Elda Sagrada Familia -1 1 Elche Aitana -2 0 TOTAL -10