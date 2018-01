The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Educación apoya 17 proyectos de investigación e innovación educativa en la comarca Del casi millón cien mil euros asignados por la Generalitat Valenciana los seleccionados de la comarca recibirán 27.526 euros lunes, 29 de enero de 2018

AUDIO Hora 14 Alcoy (29/01/2018) La Consellería de Educación ha seleccionado 17 proyectos de investigación e innovación educativa en centros públicos y concertados de la comarca. Del casi millón cien mil euros asignados por la Generalitat Valenciana para la realización de proyectos de investigación e innovación en centros públicos y concertados los seleccionados de la comarca recibirán 27.526 euros. Entre los de mayor cuantía destacan los presentados por los institutos de Batoi y Cotes Baixes y que ascienden a 2.772 euros para el desarrollo Crea y gestiona tu marca personal y Retos en el Bachillerato tecnológico, respectivamente. Para Cotes Baixes ha sido aprobado también el proyecto Modificación y mejora prototipo Dimoni 3.1 para participación en pruebas internacionales de vehículos de bajo consumo por 1.800 euros. En el Andreu Sempere se ha aprobado un Aula Dinámica de aprendizaje por 2.495 euros y para el instituto de Ibi Fray Ignacio Barrachina otros dos proyectos de educación inclusiva y de ajedrez que suman otros 3.000 euros. En la comarca destaca el concedido al Pare Arques para su sección de Benilloba por 2.564 euros denominado Junts imparables. Además Educación ha concedido el proyecto Musicalitzat dotado de 742 euros al Virgen de los Dolores de Benilloba, El Romeral, Miguel Hernández y Horta Major de Alcoy. Otros proyectos son Espais que eduquen para el Bosco de Cocentaina, el Programa de Premsa fil de vint para el Tomás Llácer de Alcoy, el laboratorio creativo para la Escola d’Art, otro de tareas para clase en los Salesianos de la zona norte, el English Time Project del Santa Ana de Alcoy y el de producción de textos orales y escritos para el Colegio María Asunta de Castalla. Del listado de proyectos han sido desestimados por Educación 6 proyectos presentados desde Banyeres, Onil, Cocentaina, Alcoy e Ibi.