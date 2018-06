The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Educación aprueba construir un nuevo colegio en Castalla La conselleria invertirá 4,3 millones en el nuevo centro, que estará ubicado en la partida de La Llauria viernes, 22 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Conselleria de Educación ha aprobado la construcción de un nuevo colegio en Castalla. El departamento de Vicent Marzà ha dado su visto bueno a la memoria que ha presentado el Ayuntamiento para levantar un nuevo centro educativo. El proyecto, según ha explciado el alcalde, Antonio Bernabeu, está valorado en 4,3 millones de euros, que financiará la conselleria a través del plan Edificant de infraestructuras educativas. El nuevo colegio se construirá en una parcela de 7.500 metros cuadrados de la partida de La Llauria, en las proximidades de la Ronda Foia que circunvala el municipio. Este proyecto es la iniciativa estrella del plan Edificant en Castalla. Pero no el único. A través de este programa el Ayuntamiento va a renovar el colegio Rico Sapena y el instituto Enric Valor. El importe de estas dos actuaciones, también aprobadas por la Generalitat, asciende a 1,2 millones de euros.