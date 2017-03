The examples populate this alert with dummy content

HORARIO ESCOLAR Educación autoriza la jornada continua a El Romeral Los otros centros que tambie´n quieren acogerse, San Vicente, Horta Major, Miguel Hernández y Esclavas, han presentado escritos para poder seguir en el proceso viernes, 17 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/03/2017) La Consellería de Educación ha hecho público el listado de centros a los autoriza seguir con el proceso para la jornada continua. De los cinco centros educativos de Alcoy, cuatro públicos y el quinto concertado, que han presentado a la Consellería de Educación el proyecto para acogerse el próximo curso escolar a la jornada continua, únicamente El Romeral ha pasado la primera criba. El resto, San Vicente, Horta Major, Miguel Hernández y Esclavas, "han de subsanar algunos aspectos" para contar con el visto bueno inicial de Educación e iniciar el proceso de información y consultas a los padres. Así lo ha confirmado a Radio Alcoy Alberto Belda, concejal de Educación, se muestra confiado por que todos los colegios que lo han solicitado puedan aplicar el horario intensivo. "Ya ocurrió hace un año con el colegio Santa Ana. Me consta que los centros han subsanado aquello que reclama Consellería y han presentado sus escritos". Con la conformidad de la Consellería de Educación los colegios autorizados iniciarán el proceso de información a los padres de cara a las votaciones, que se realizarán el 4 de abril. El cambio de horario precisa el 55% de apoyos del censo de los padres.