The examples populate this alert with dummy content

ARREGLO ESCOLAR Educación confirma el cierre de cuatro aulas en Alcoy para el próximo curso El PP critica la incapacidad del PSOE para evitar los recortes de la conselleria miércoles, 14 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/06/2017) El Gobierno municipal de Alcoy, del PSOE, ha comunicado a la oposición que la Conselleria de Educación no va a dar marcha atrás en la eliminación de aulas en los colegios de Alcoy para el curso 2017-2018. La ciudad va a perder una de Bachillerato en La Salle, una de Infantil en El Salvador y otra en Las Paúlas y una de Primaria en el colegio público Miguel Hernández. En el caso del Miguel Hernández, Educación sí modificó la propuesta inicial y salvó un aula de Infantil, que en principio preveía eliminar. El portavoz del PP, Rafael Miró, reprocha al Gobierno local que no comenzase a gestionar con antelación el arreglo escolar para el próximo curso. “Si el Gobierno hubiera trabajado en este tema desde febrero, cuando empezó a hablarse de la eliminación de aulas, seguramente no se hubiera producido esta situación”, ha afirmado Miró. La moción aprobada en el último pleno solicitando el mantenimiento de todos los servicios educativos no ha tenido efecto, lo que lamenta el portavoz del PP. “Es una prueba más del poco peso político del alcalde, Antonio Francés, en el Gobierno valenciano”, manifiesta el regidor, que reprocha al primer edil que “no haya sido capaz de concertar una entrevista con el presidente de la Generalitat para reivindicar un tema tan importante para nuestra ciudad, con miles de familias afectadas”. El concejal invita al PSOE a empezar a trabajar para que el recorte en la educación concertada no siga el próximo curso. “El Partido Popular va a continuar luchando codo con codo con los centros concertados de Alcoy para que otros colegios no se vean afectados por las decisiones del Gobierno valenciano del PSOE y Compromís, cuyo objetivo político es terminar con la educación concertada”.