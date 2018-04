The examples populate this alert with dummy content

ARREGLO ESCOLAR Educación continúa el cierre de aulas concertadas en El Salvador La propuesta de la Consellería es que el próximo curso finalice la última promoción del segundo ciclo de Infantil lunes, 30 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/04/2018) La Consellería de Educación continúa el recorte de unidades iniciado hace dos años en la Escuela Infantil de El Salvador. La propuesta de la Consellería es que el próximo curso finalice la última promoción del segundo ciclo de Infantil con el aula de cinco años que quedaría, tras el cierre de las aulas de tres y de cuatro años. A partir del curso 2019-2020 solo impartirá el primer ciclo de infantil con dos aulas de 0-1 año y de 1-2 años. El centro descarta presentar alegaciones, según ha confirmado su directora Marisa Bernabeu a Radio Alcoy. Hace un año el recorte en un aula de Infantil El Salvador y otra de Bachillerato en La Salle, sacó a la calle a la enseñanza concertada en defensa de la libertad de elección de centro. Las asociaciones de madres y padres reunieron 4.000 escritos de queja para que el Sindic de Greuge mediase contra el cierre de unidades en los centros concertados.