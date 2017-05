The examples populate this alert with dummy content

ESCOLARIZACIÓN Educación deja en 23 el máximo de alumnos por aula de 3 años de Infantil La bajada de la ratio atiende a la solicitud del Ayuntamiento y el Consejo Escolar Municipal basada en estudios estadísticos sobre el descenso de la natalidad viernes, 19 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/05/2017) La Consellería de Educación ha fijado en 23 el número máximo de alumnos por unidad en el nivel de Infantil de 3 años para el próximo escolar. La reducción de la ratio de 25 a 23 alumnos por aula atiende a la solicitud del Ayuntamiento y el Consejo Escolar Municipal basada en estudios estadísticos que demuestran un descenso del índice de natalidad y que afecta al volumen de alumnado escolarizado. Alberto Belda, concejal de Educación, celebra la publicación de esta orden "que ajusta más oferta y la demanda y va en pro de una mayor calidad de la enseñanza". Este cambio en Alcoy rebaja en 40 el número de plazas ofertadas, dos por cada unidad de los centros públicos y concertados. Comenzará a aplicarse para el proceso de admisión del próximo curso (2017-18) para los alumnos de 3 años de Infantil hasta que cumplan las etapas de Infantil y Primaria. Cocentaina es otra localidad para la que se ha aprobado esta rebaja de la ratio.