CURSO 2017-18 Educación desestima las alegaciones al cierre de unidades concertadas El sindicato FSIE considera la respuesta de la consellería "un ensañamiento" en el caso de Alcoy y estudia convocar movilizaciones lunes, 22 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (22/05/2017) La resolución, que ha hecho pública la Consellería de Educación, a las alegaciones presentadas desde Alcoy para el mantenimiento de las aulas de educación concertada no ha tenido respuesta satisfactoria. La Consellería de Educación mantiene el cierre una unidad de primero de Bachiller en La Salle y otra de Infantil en El Salvador, el próximo curso y la negativa de reabrir el aula de 3 años en el colegio Esclavas Sagrada Familia. Héctor Martínez, representante del sindicato mayoritario de la enseñanza privada concertada, FSIE, considera esta postura de "ensañamiento" con la concertada de Alcoy. "De todas las alegaciones presentadas desde el Consejo Escolar Municipal y los centros ninguna ha sido admitida. Aquí no nos queda otra que pensar en movilizaciones e incluso ver que posibilidades legales de recurrir el cierre de unidades". El sindicato ha comenzado a trazar un calendario de reuniones para definir una estrategia con los directores de los centros afectados y los delegados de personal por el recorte en los puestos de trabajo que supondría el cierre de estas unidades.