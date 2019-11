The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Educación difunde las buenas prácticas en FP Dual Más de 130 docentes de la provincia asisten a la jornada en el CADA que aborda los retos de la modalidad dual, las tendencias educativas y proyectos innovadores martes, 26 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/11/2019) Intercambiar experiencias, buscar fórmulas para ajustar el contenido de la Formación Profesional y la demanda de los sectores productivos, así como conocer los restos que se presentan en la FP Dual, que combina los estudios en los centros educativos y la formación en empresas. Estos son dos de los asuntos que están abordando este martes más de 130 profesores de la provincia en la jornada de Difon la FP Dual. Miguel Soler, secretario autonómico de Educación, explica que "con estas jornadas se quiere ofrecer un espacio de participación y formación para el colectivo docente, presentar nuevas tendencias educativas y proyectos innovadores y reflexionar conjuntamente hacia donde tiene que encaminarse la FP Dual valenciana". Asimismo, "queremos mejorar la comunicación entre el sector productivo y los centros de Formación Profesional porque es fundamental que los centros educativos de primera mano los requerimientos de las empresas a la hora de contratar, y que las empresas conozcan las titulaciones que ofrecen el catálogo de FP, así como las capacidades que puede desarrollar el alumnado una vez obtenido el título correspondiente; una interacción mutua y constante que incrementará las oportunidades de integración en el mercado de trabajo de los estudiantes de FP". La formación, que se está desarrollando en el IVAM CADA ALcoy, ha contado con una conferencia sobre las propuestas de futuro de la FP Dual a cargo de Jorge Arévalo, viceconsejero de Formación Profesional del País Vasco y también se ha hablado de las experiencias de las empresas en la FP Dual. Más de 2.400 estudiantes ya optaron por esta oferta en el curso 2018/2019 y la conselleria se ha marcado como objetivo en futuros años académicos seguir creciendo y conseguir que el 15% de alumnado de FP curse la modaliad dual, como ha avanzado Manolo Gomicia, Director General de FP y Enseñanzas Especiales.