CORONAVIRUS Educación a distancia Suspendidas las clases a partir del lunes sine die, los centros preparan la atención telemática a los alumnos viernes, 13 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (13/03/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (13/03/2020) Las restricciones en los centros educativos por la emergencia sanitaria para frenar el coronavirus afectan exclusivamente a los alumnos, que desde el próximo lunes dejaran de asistir a clase. El concejal de Educación, Alberto Belda, ha explicado en Hoy por Hoy que los profesores seguirán trabajando en los centros, algunos de los cuales ya han comenzado a planificar las tareas a través de plataformas. Uno de los colegios que trabajará con sus alumnos vía telemática es La Salle. Su director, Marc Segura, en Hoy por Hoy ha detallado que los de las etapas más avanzadas utilizarán la estructura de dispositivos móviles y los más pequeños seguirán a través del correo electrónico el envío de tareas a realizar en casa. La suspensión de clase afecta desde Infantil a la Universidad y, de momento, no tiene fecha de finalización.