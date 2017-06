The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Educación fija para mayo de 2018 el inicio de la obra de El Bracal La conselleria prevé que el nuevo colegio esté en funcionamiento al inicio del curso escolar 2019-2020 lunes, 26 de junio de 2017 La Conselleria de Educación ha vuelto a señalar fecha para el inicio de la construcción del colegio El Bracal, de Muro. La obra comenzará en mayo del año que viene, cinco meses después del último plazo ofrecido por el departamento que dirige Vicent Marzà. El Ayuntamiento de Muro ha revisado la situación del proyecto en la reunión que el 16 de junio mantuvo con la conselleria. La redacción del proyecto de obras estará lista, según Educación, en octubre de este año. El concurso de los trabajos quedará convocado entre noviembre y diciembre, por lo que la conselleria prevé adjudicar la obra entre abril y mayo del año que viene. Según los cálculos de Educación, la obra arrancará en mayo de 2018. Con un plazo de ejecución de entre un año y un año y medio, la obra llegará justa para que el nuevo colegio pueda entrar en servicio a principios del curso 2019-2020. No obstante, la conselleria sostiene que sí estará listo en ese plazo: septiembre de 2019. El Gobierno de Muro, dirigido por Compromís, exime de cualquier responsabilidad a la conselleria, controlada por el mismo partido, de los retrasos en el proceso administrativo, que atribuye a problemas burocráticos.