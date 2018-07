The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Educación financiará con 6 millones de euros la unificación del Bosco El Ayuntamiento planteará a la oposición el pago de la adecuación el antiguo albergue municipal como aulario durante las obras para evitar los barracones martes, 10 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (10/07/2018) La Consellería de Educación ha valorado en seis millones de euros el coste de la unificación del Bosco. En la última reunión celebrada entre el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, la alcaldesa de la localidad, Mireia Estepa, y la directora del colegio, Soler garantizó que la obra "la pagará integramente Consellería". La intención de conselleria es acelerar el proceso para enviar al Ayuntamiento de Cocentaina las competencias provisionales y que en el pleno de julio se alcancen los acuerdos necesarios antes de agosto. Cocentaina busca financiación para adecuar el antiguo albergue municipal como aulario durante las obras de unificación del Colegio San Juan Bosco. Los alumnos del Bosco II asistirán a clase en el antiguo albergue municipal mientras duren las obras de unificación. Para adecuar el edificio a la normativa la alcaldesa, Mireia Estepa, ha solicitado al secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, una ayuda con la que financiar su conversión en centro educativo provisional. "Estamos dispuestos a hacer una fuerte inversión a fin de evitar las aulas prefabricadas". Esta alternativa viene trabajándose desde hace dos años por parte del Gobierno municipal. En caso de que Educación no pueda asumir el gasto de la adecuación del albergue, Estepa ha anunciado que propondrá a la oposición que este coste lo asuma el ayuntamiento en los presupuestos 2019. Señala que es una inversión necesaria para adecuar el edificio a la normativa. "Es una inversión en un edificio que no cumple na normativa y se ha de hacer de todas maneras".