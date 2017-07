The examples populate this alert with dummy content

CURSO 2017-18 Educación habilita un aula nueva de Bachillerato en el Andreu Sempere La unidad mixta que se crea, con 35 vacantes, acogerá a los 18 alumnos que se habían quedado sin plaza-El director de La Salle pide explicaciones por el trasvase de la unidad concertada a un centro público jueves, 20 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/07/2017) más información El TSJ pide la renovación del Bachillerato concertado en La Salle La Consellería de Educación ha habilitado un aula nueva de primero de Bachillerato en el Andreu Sempere para atender la demanda los alumnos que habían quedado sin plaza. Una fuente de la consellería de Educación ha confirmado a Radio Alcoy que, concluida la fase de solicitud de centros por parte de los alumnos, la comisión de escolarización municipal detectó 18 casos que habían quedado sin plaza para cursar primero de Bachillerato en Alcoy el próximo curso. En 15 de estos casos se produjo porque los solicitantes sólo habían marcado una opción. Para los tres restantes la causa es una reubicación. Para atender esta demanda de escolarización la consellería ha optado por habilitar un aula de mixta de primero de Bachillerato de 35 plazas en el IES Andreu Sempere para el próximo curso escolar. El director de La Salle, Marc Segura, no entiende la necesidad de habilitar esta unidad mixta nueva, y no mantener la concertada. "No se nos ha renovado el concierto y crean una unidad en un instituto publico. No sabemos cuales son los motivos y en estos momentos ningún político nos ha dado una explicación". El director de La Salle asegura que el Bachillerato concertado singular resulta mucho más económico que crear un aula nueva en la pública.