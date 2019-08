The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Educación invierte 9.000 euros en la mejora de las instalaciones del conservatorio Los trabajos se centran en la reparación de placas de mármol, subsanar los desperfectos por filtraciones de agua o pintar las aulas martes, 27 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/08/2019) El Ayuntamiento de Alcoy invierte cerca de 9.000 euros para mejorar las instalaciones del Conservatorio de Música y Danza de Alcoy. Los operarios, aprovechando la inactividad en el centro por las vacaciones, está reparando placas de mármol, piezas del suelo deterioradas y subsanando los desperfectos en paredes y techos afectados por filtraciones de agua. Este plan de mejora, según informan fuentes municipales, también contempla pintar los vestuarios, clases, el aula polivalente, despachos y la sala de reuniones además de reparar las barras de ballet y el cambio de alguna puerta de madera. Alberto Belda, edil de Educación, destaca que esta actuación se suma a las realizadas en este edificio de la calle Joan Cantó. Está previsto que a principios de septiembre las aulas ya estén listas para recibir, un curso más, a los educandos de música y danza.