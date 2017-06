The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO DOCENTE Educación para mejorar la vida de los mayores Alumnos de Cotes Baixes equipan con un gimnasio la residencia geriátrica Mariola de Alcoy sábado, 10 de junio de 2017 Alumnos de Bachillerato Tecnológico y de los ciclos formativos de Mecanizado y Madera del instituto Cotes Baixes han culminado un proyecto social para equipar con un gimnasio y un dominó para personas con problemas de visión la residencia geriátrica Mariola de Alcoy, en el Preventorio. Los estudiantes han contado con el asesoramiento de la fisioterapia del centro geriátrico. Quien mejor ha glosado las características de la iniciativa ha sido la concejal de Servicios Sociales, Aroa Mira, que el viernes acudió a la instalación del material en la residencia: “Es muy gratificante ver la implicación de los jóvenes que han investigado y trabajado muy duro para ofrecer una vida mejor a las personas mayores”, ha explicado. El gimnasio diseñado y construido por los alumnos está adaptado a las personas mayores. La fisioterapeuta del geriátrico, Silvia Calatayud, ha valorado que los estudiantes “han sabido resolver desde cero las necesidades planteadas e incluso crear nuevas piezas para que los mayores puedan ejercitar diferentes partes de su cuerpo”. En cuanto al dominó, fabricado en aluminio, las fichas encajan entre sí y están especialmente diseñadas para ser utilizadas por personas que padecen dificultades de visión. Los alumnos han utilizado el diseño AutoCAD y maquinaria de control numérico. “Los compañeros de Bachillerato vienen con una formación más técnica mientras nosotros somos de práctica. Ha sido todo un reto saber si éramos capaces de enseñarles todo lo que necesitaban para sacar adelante su proyecto”, ha detallado la responsable del ciclo formativo de Madera, María Sellés. La incorporación de valores sociales y competencias personales en las aulas es uno de los retos del proyecto, tal y como ha valorado el concejal de Educación, Alberto Belda, para quien “es muy importante que los centros empiecen a entender que hay que aparcar las formas tradicionales de dar clase”. A su juicio, “hay que trabajar por involucrar a los alumnos en los problemas de la sociedad, que se sientan útiles”.