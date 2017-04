The examples populate this alert with dummy content

CURSO 2017-18 Educación plantea el cierre de dos unidades del Miguel Hernández El arreglo escolar para el próximo curso prevé la creación de dos aulas para 2 años en Alcoy- En el conjunto de la comarca se plantea el cierre de 7 unidades y la habilitación de 11 en los centros públicos martes, 25 de abril de 2017 El arreglo escolar para el próximo curso, el 2017-18, recoge la pérdida de dos unidades en el Miguel Hernández y la creación de dos aulas para 2 años en Alcoy. Otro centro que pierde dos aulas es el Real Blanc de Cocentaina. La Consellería de Educación plantea el cierre de hasta 7 unidades el próximo curso y la habilitación de 11 en los centros públicos de L’Alcoià y El Comtat. En Alcoy el Miguel Hernández perdería 2 unidades, una de Infantil y otra de Primaria. Como contraprestación gana una unidad para 2-3 años al igual que El Romeral. En la comarca los cambios afectan principalmente al Real Blanc de Cocentaina, que con la propuesta de Educación pierde una unidad de Infantil y otra de Primaria. El Rico Sapena de Castalla también se queda con una unidad de Primaria menos. Los centros de la comarca, para los que la Consellería plantea la habilitación de unidades son el CRA Mariola Benicadell, donde se habilita una unidad de Primaria, el Virgen de los Dolores de Benilloba que tendrá dos unidades de Primaria más, el Poeta Pla y Beltrán y el Madre Felicidad de Ibi que ganan respectivamente una unidad más de Primaria y de Infantil. En Muro el Montcabrer contará con un aula más de Infantil y en Onil Educación plantea otra unidad nueva de Infantil para el Mare de Deu.