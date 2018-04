The examples populate this alert with dummy content

ARREGLO ESCOLAR Educación propone cerrar aulas en Benilloba, Ibi y Castalla El arreglo escolar para el próximo curso plantea 3 aulas menos en la comarca, dos de ellas de Infantil, que reabrirían al curso siguiente y una tercera de Primaria-Propone seis nuevas unidades miércoles, 04 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (04/04/2018) La Consellería de Educación plantea el eventual cierre de 3 aulas en la comarca, dos de ellas de Infantil que reabrirían al curso siguiente y una tercera de Primaria. Propone, por otro lado, seis nuevas unidades. La propuesta de arreglo escolar que la Dirección General de Educación ha elaborado para el próximo curso escolar plantea el cierre provisional de un aula de Infantil (de 3 años) en el Virgen de los Dolores de Benilloba y otra en el Teixereta de Ibi. Ambas aulas reabrirían el curso siguiente. El aula que se clausura definitivamente en Castalla, en el Rico Sapena, es de Primaria, según ha explicado a Radio Alcoy una fuente sindical. Según la propuesta de Educación en Ibi se propone crear un aula de primer tramo de Infantil (de 0 a 2 años) en el colegio Poeta Pla i Beltrán y otras 5 habilitaciones, o unidades que pasarían a consolidarse dentro de dos cursos. De este tipo se plantean una de segundo tramo de Infantil (de 3 años) en el Montcabrer de Muro, otra de Infantil (de 3 años) en el Felicidad Bernabeu, dos aulas de Primaria en el Virgen de los Dolores de Benilloba y otra también de Primaria en Tibi.