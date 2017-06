The examples populate this alert with dummy content

REUNIÓN Educación rechaza construir una escuela infantil en Ibi La conselleria aboga por implantar aulas de 2 años en los colegios públicos jueves, 15 de junio de 2017 La Conselleria de Educación ha rechazado construir una escuela de Educación Infantil en Ibi, tal y como pretendía el Ayuntamiento para paliar la falta de plazas que padece el municipio. La reunión entre los representantes del Ayuntamiento y la conselleria se ha saldado con la rotunda negativa de la Generalitat a construir la nueva infraestructura. Educación razona que la previsión de apertura de clases de dos años en los colegios públicos será suficiente para atender la demanda. El próximo curso el colegio Pla y Beltrán ya ofrecerá una de esas aulas para niños de 2 a 3 años. Educación ha instado al Ayuntamiento a solicitar dos nuevas aulas para el curso 2018-2019. Con estos servicios, la escuela infantil El Salvador podrá atender toda la demanda de niños de entre cero y dos años. Los representantes municipales aprovecharon la reunión mantenida con la conselleria para reclamar la rehabilitación de los colegios Teixereta, Felicidad Bernabeu y Plan y Beltrán.