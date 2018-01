The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Educación recomienda derribar el San Juan Bosco y construir un nuevo colegio El Consell Escolar debatirá el informe preliminar y escogerá la opción que trasladarán a la Consellería para acometer la unificación martes, 30 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (30/01/2018) El Ayuntamiento de Cocentaina ya cuenta con el informe preliminar, solicitado al Subdirector General de Infraestructuras Educativas, del proyecto básico de ejecución para la ampliación del San Juan Bosco. El trabajo fue encargado después de que la Dirección Territorial de Educación informase el pasado noviembre al ayuntamiento de la necesidad de volver a redactar el proyecto tras detectar fallos en el trabajo realizado previamente por CIEGSA. El pasado 30 de noviembre la directora de Bosco y la concejal de Educación mantuvieron una reunión en la Dirección territorial de Educación donde se los comunicó que el proyecto de Bosco había que ser redactado de nuevo porque el edificio existente, Bosco II, no cumplía con las normas técnicas y administrativas actuales y, por lo tanto, Consejería consideraba que no se podía adecuar para hacer la ampliación y unificación de la escuela. La alcaldesa Mireia Estepa avanza que el documento preliminar no descarta la adecuación del edificio del Bosco II si bien recomienda la demolición del edificio para construir un nuevo colegio que permita unificar los dos centros en los que permanece dividido en la actualidad. Según la primera edil informe que demuestra que CIEGSA “no estudió como hacía falta el estado estructural de Bosco II y recoge algunas carencias”. Añade sin embargo, el informe preliminar “no descarta que la adecuación sea posible pero recomienda demoler el edificio y construir uno nuevo”. Según la alcaldesa como que el informe no da una respuesta contundente y deja abiertas las dos opciones “considero que tienen que los maestros, los padres y madres y el alumnado quien decida el futuro de Bosco. Son los afectados y desde el Ayuntamiento defenderemos su decisión” El nuevo informe ha sido evaluado por los técnicos municipales, la directora del centro y la concejal de Educación. Su contenido se dará a conocer al Consell Escolar que ya ha sido convocado para escoger la opción que trasladarán a la Consellería de Educación para acometer la unificación del colegio.