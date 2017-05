The examples populate this alert with dummy content

CURSO 2017-18 Educación recorta aulas de Infantil en Paúlas y El Salvador Rechaza la solicitud de reabrir de una unidad de tres años en Esclavas y la petición de La Salle y Carmelitas de 3 aulas de integración miércoles, 17 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/05/2017) La Consellería de Educación ha trasladado a los centros concertados su propuesta de cerrar de dos unidades de Infantil, en Paúlas y El Salvador, y su rechazo de la reabrir la unidad de tres años cerrada en Esclavas. A petición de los centros afectados el Consejo Escolar Municipal, reunido el pasado lunes, ha mostrado su rechazo a la propuesta de la Consellería de Educación que para el próximo curso plantea el cierre de una unidad de 4 años en Paúlas y otra mixta de 4-5 años en El Salvador. Deja además a expensas de la matricula una unidad de 3 años en Paulas y rechaza reabrir la de tres años, clausurada hace un año en Esclavas y que sufraga la fundación del centro. La propuesta deniega además la petición de La Salle de abrir dos aulas de integración para Primaria y la de Carmelitas para Secundaria. Alberto Belda, concejal de Educación señala que el Consejo Escolar acordó por mayoría alegar todo cierre de aulas. "Al igual que hicimos con los colegios públicos pedimos a la Consellería que se replantee este arreglo. estamos en contra de cualquier cierre". Estas alegaciones se suman a las realizadas en el caso de la pública y contra el cierre que plantea la Consellería para el Miguel Hernández perdería 2 unidades, una de Infantil y otra de Primaria. El acuerdo del Consejo Escolar Municipal del pasado lunes engloba alegar el cierre de una unidad de Bachillerato de La Salle. Al respecto se ha pronunciado la Cámara de Comercio y las patronales del textil ACETEX y ATEVAL. Destacan su nivel académico para que Educación revierta en su decisión y siga apoyándolo económicamente mediante concierto.