CURSO 2017-18 Educación reduce el impacto de los recortes en los colegios públicos De la propuesta inicial, que recogía el cierre de hasta siete unidades de Infantil y Primaria, el último arreglo escolar hecho público plantea eliminar 3 en L'Alcoià y El Comtat jueves, 25 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/05/2017) La Consellería de Educación reduce el impacto de los recortes en los colegios públicos de la comarca para el próximo curso, tras las alegaciones presentadas por los centros públicos de L’Alcoià y El Comtat. De la propuesta inicial, que recogía el cierre de hasta siete unidades de Infantil y Primaria, el último arreglo escolar hecho público plantea eliminar 3. Una de las que definitivamente desaparece es una de Primaria del CEIP Miguel Hernández. Este centro ha logrado salvar, tras las alegaciones, un aula de Infantil, que en la primera propuesta figuraba como eliminada para el próximo curso. En las mismas circunstancias está el CEIP Real Blanc de Cocentaina, que pierde el próximo curso una unidad de Primaria y no la de Infantil que inicialmente descartaba la consellería. En Castalla, el Colegio Rico Sapena tiene confirmado que pierde un aula de Primaria, que Educación cerrará el próximo curso escolar. El arreglo escolar plantea la habilitación de 3 aulas de Primaria: en el Centro Rural Agrupado (CRA) Mariola Benicadell (Gaianes-Agres-Alfafara), el CEIP Poeta Pla i Beltrá de Ibi y en el CEIP de Tibi y una de Infantil en el CEIP Mare de Dèu de la Salud de Onil.