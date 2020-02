The examples populate this alert with dummy content

MURO Educación reformará los barracones del Bracal a la espera del nuevo colegio La conselleria invertirá más de 672.000 € en la instalación de una doble cubierta y la renovación de ventanas y el sistema de climatización viernes, 28 de febrero de 2020

La Conselleria de Educación va a reformar una parte de las aulas prefabricadas del Bracal mientras se licita y construye el nuevo colegio. Una nueva actuación que, según explican desde el departamento dirigido por Vicent Marzà, se ven obligados a acometer al tener que alargar la estancia en estos barracones por el retraso en la construcción derivado de la rescisión del contrato con la adjudicataria por el incumplimiento. La actuación, que se llevará a cabo este verano, coincidiendo con el periodo no lectivo, consistirá en la instalación de una doble cubierta para evitar filtraciones, se sustituirán las 111 ventanas del centro y se renovará el sistema de climatización. Además, se cambiarán ocho puertas y se repintará el suelo con un material para evitar resbalones, según informan desde la conselleria. La inversión de estas mejoras será de más de 672.000 euros. El director general de Infraestructuras Educativas, Víctor García, ha mantenido una reunión con representantes del equipo directivo y el AMPA del Bracal trasladándoles el desarrollo de estas obras de mejora e informándoles que Educación reclamará una indemnización a la adjudicataria de daños y perjuicios por la mejora de las actuales aulas prefabricadas y por el alquiler de los 12 meses de más que deberá de permanecer el alumnado en los barracones.