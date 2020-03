The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS Educación suspende la actividad docente sine die a partir del lunes La medida afecta a todos los niveles educativos de toda la Comunidad Valenciana jueves, 12 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El President Ximo Puig y el conseller de Educació, Vicent Marzà han anunciado en la tarde de este jueves tras la Mesa Interdepartamental per a la prevenció i la actuació davant el coronavirus, de la Generalitat, la suspensión de las clases en todos los niveles educativos y en toda la Comunitat Valenciana a partir del próximo lunes, día 16 de marzo. Esta decisión se toma a raíz de la evolución que está tomando la pandemia, como medida preventiva y siguiendo las recomendaciones de los expertos. De hecho, la mayoría de comunidades autónomas están tomando esa misma decisión. La Mesa Interdepartamental ha sido convocada por el president de la Generalitat para las seis de la tarde de este jueves y, es de esperar, que se adopte alguna otra medida preventiva. Marzá asegura que se han barajado hasta 15 escenarios posibles, se ha hablado con otras comunidades autónomas y también en coherencia con el conjunto del Estado y añade que lo ha anunciado lo antes posible para que se organicen este viernes los centros educativos. El profesorado deberá acudir por norma general a las instalaciones, para coordinar y poner deberes a los escolares. Desde Educación han hablado con la comunidad educativa para coordinar estas acciones y que la afectación sea la mínima dentro de la gravedad. Eso sí se abre la puerta al teletrabajo y será el director de cada centro el que decida qué profesionales podrán trabajar desde casa Esta suspensión de clases afecta a todas las fases de la educación incluidos los centros de Formación Profesional y de los CdT. En cifras esta suspensión afecta a 600.000 estudiantes más otros 100.000 universitarios.