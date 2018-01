The examples populate this alert with dummy content

CONCENTRACIÓN Educación contra la violencia Alcoy dedica los actos del Día de la Paz a la activista pakistaní Malala Yousafzai miércoles, 31 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/01/2018) Los colegios de Alcoy han reivindicado la educación como herramienta para combatir la violencia en el Día Mundial de la Paz, que la ciudad ha dedicado a la activista pakistaní Malala Yousafzai, que se enfrentó a los talibanes por el derecho a la enseñanza. Cientos de alumnos han participado este martes en las actividades celebradas en La Glorieta. Juegos y bailes y una performance de los alumnos de infantil de la Escuela Municipal de Bellas Artes han precedido a las palabras del alcalde y la lectura del manifiesto, que ha destacado “la educación como vacuna contra la barbarie”. La performance ha evocado la protección de la infancia a través de una aglomeración de paraguas decorados. El manifiesto ha tenido palabras de recuerdo para todas las víctimas de las guerras y los atentados, especialmente para los niños. Tras el acto en La Glorieta, los alumnos de Secundaria han reflexionado en el salón de plenos sobre los derechos humanos y sobre la violencia con Alicia Mira, profesora de la Universidad de Alicante.