Ejemplo para el fútbol

Ejemplo. Así se puede calificar lo que ha sucedido entre el Ontinyent y el Alcoyano. Dos poblaciones muy unidas en muchos temas y que en el fútbol se distancian por la eterna rivalidad, que no debe ni tiene que perderse. Pero una cosa es lo deportivo y otra lo extradeportivo. Muchos alcoyanos trabajan y Ontinyent y viceversa, por eso la rivalidad existe de toda la vida. Contra todo pronóstico, con el Ontinyent jugándose el play off de ascenso y Copa del Rey y el Alcoyano que tiene en juego el prestigio, se enfrentan el domingo a las 18.00 horas en El Clariano en el último partido de la temporada. Las instituciones ha sido contundentes y han tomado parte en el asunto mostrando que el fútbol tiene que unir y no alejar. Alcaldes, presidentes y entrenadores han realizado una rueda de prensa conjunta para decirles muy claro a sus aficiones que el domingo tiene que ser una fiesta del fútbol.

El Alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha destacado lo importante que es te tipo de partidos, “es un valor muy importante que los dos equipos estén en Segunda B y que los podamos disfrutar en esta categoría”. Jorge Rodríguez, Alcalde de Ontinyent, pedía a la afición que “disfrute del partido, cada uno defenderá lo suyo pero esto tiene que ser una fiesta del fútbol entre dos poblaciones que se llevan bien”, aseveró. En el plano institucional de los clubs, el gerente del Alcoyano, Fernando Ovidio, destacó la rivalidad, habló Ovidio porque Serrano esta de viaje y no pudo asistir. “La rivalidad entre los dos equipos tiene que existir y no debe de perder, pero una cosa no quita a la otra y son derbis muy intensos que lo que queremos es que la gente los disfrute y no tengan ningún problema”. El presidente del equipo valenciano, Adrián Márquez, señaló la importancia del partido para ellos, “es bonito acercar posturas, nos jugamos mucho y queremos que las aficiones disfruten”, dijo. En cuanto a entrenadores, los dos tiene mucho en juego, Mario Barrera, entrenador del Alcoyano, el prestigio. “Esta claro que ellos se juegan mucho, pero nosotros nos jugamos el prestigio, y que la afición confíe en nosotros, vendremos a ganar por todo lo que supone una entidad como el Alcoyano", aseguró. Por último, el entrenador Vicente Parras, aseveró. “ "Hemos visto muchas imágenes de violencia en el fútbol y eso no lo queremos en Ontinyent, esta mesa hace entender que nosotros no queremos ese tipo de situaciones y que los aficionados deben de disfrutar independientemente del resultado. Si perdemos no será culpa del Alcoyano, será nuestra culpa no poder ganar en casa”, destacó.